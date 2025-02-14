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14 февраля, 13:15

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Новый вантовый мост соединит Рублево и Рублево-Архангельское к 2027 году

Новый вантовый мост соединит Рублево и Рублево-Архангельское к 2027 году

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В Москве построят новый вантовый мост, который соединит поселок Рублево и микрорайон Рублево-Архангельское. Длина сооружения составит 390 метров, на мосту предусмотрены по две полосы движения в каждом направлении.

Мост возведут недалеко от улицы Василия Ботылева, с него можно будет попасть на обводное шоссе и далее на Рублевское. В проект также включены очистные сооружения и ливневая канализация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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