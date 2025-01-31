На платформе "Электронный дом" появятся новые услуги и сервисы – Собянин

В столице появятся новые офисы платформы "Электронный дом" для проведения общих собраний собственников. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сервис помогает соседям взаимодействовать друг с другом и с управляющими компаниями. Через платформу можно передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные услуги, вызывать специалистов и решать вопросы благоустройства. В этом году появятся новые функции – "Химчистка", "Ремонт окон" и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.