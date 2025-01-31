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Новости

Новости

31 января, 13:15

Новости

На платформе "Электронный дом" появятся новые услуги и сервисы – Собянин

На платформе "Электронный дом" появятся новые услуги и сервисы – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин открыл уникальный ледовый дворец в Мнёвниковской пойме

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В столице появятся новые офисы платформы "Электронный дом" для проведения общих собраний собственников. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сервис помогает соседям взаимодействовать друг с другом и с управляющими компаниями. Через платформу можно передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные услуги, вызывать специалистов и решать вопросы благоустройства. В этом году появятся новые функции – "Химчистка", "Ремонт окон" и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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