Более 14,5 тыс многоквартирных домов капитально отремонтированы в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Свыше 14 500 многоквартирных домов были отремонтированы в Москве с 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства города со ссылкой на заместителя мэра Петра Бирюкова.

Вице-мэр напомнил, что в этих домах проживают свыше 3,8 миллиона человек. В целом в программу капремонта в столице вошли 29 400 домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров.



Рабочие обновляют не только внешний облик зданий и входные группы, но и ремонтируют крыши, подъезды и инженерные системы. Зимой проводятся те работы, которые не зависят от температуры воздуха на улице, а летом приступают к починке фасадов и плоских крыш.

Кроме того, специалисты следят за соблюдением сроков эксплуатации лифтового оборудования, так как лифты меняются строго в год окончания их 25-летнего срока службы, без продления. Это относится к тем домам, которые находятся на счету регионального оператора.

Между тем в Москве было уже отремонтировано более 200 столичных домов в стиле советского неоклассицизма. Так, в 2024 году работы проходили в семиэтажном доме 1940 года, построенном на Беговой улице. Также был обновлен дом 1955 года постройки, расположенный на улице Викторенко.

