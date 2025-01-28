ГД приняла закон о повышении на 10% собираемости взносов за капремонт

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который увеличит уровень собираемости взносов на капремонт с 50 до 60%. Нововведение коснется жителей тех домов, которые выбрали способ сбора на специальном счете.

"Сейчас, если владельцы специального счета и собственники помещений в МКД (многоквартирный дом. – Прим. ред.) не принимают никаких мер по повышению собираемости взносов, фонд капитального ремонта со специального счета переходит на счет регионального оператора, и уже оператор обеспечивает собираемость. Это происходит при падении собираемости взносов на капитальный ремонт ниже 50% от начисленных", – добавил зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.

Кроме того, ко второму чтению законопроекта была добавлена норма о расчете размера пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг по ставке 9,5%. По словам первого зампреда комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, она будет снижена более чем в два раза. Это, по задумке парламентариев, будет стимулировать людей платить "коммуналку", вместо того чтобы загонять их в долги.

Как считает Кошелев, принятый закон позволит предотвратить рост задолженности и ухудшение материального положения россиян.

Ранее в Минстрое РФ рассказали, что на федеральный проект по модернизации коммунальной инфраструктуры России до 2030 года выделят 4,5 триллиона рублей. Одним из важных элементов проекта является ремонт объектов питьевого водоснабжения. Владимир Путин заметил, что в некоторых регионах РФ вопрос с водоснабжением питьевой водой является особенно острым.

