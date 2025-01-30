Синоптики предупредили о похолодании в Москве

Потепление в Москве скоро закончится. В выходные температура начнет снижаться. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в субботу, 1 февраля, днем ожидается 3–5 градусов, а в воскресенье, 2 февраля, столбики термометров опустятся до 0–2 градусов.

На следующей неделе в Москве прогнозируют снег и до -5 градусов. Несмотря на похолодание, это все равно на 5–6 градусов выше средних многолетних значений.

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