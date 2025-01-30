Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 13:15

Общество

Синоптики сообщили о пике аномального потепления в Москве

Синоптики сообщили о пике аномального потепления в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации памятников архитектуры в усадьбе Кузьминки

"Атмосфера": 5 градусов ожидается в Москве вечером 30 января

"Доктор 24": диетолог рассказала о плюсах и минусах шведской диеты "7 лепестков"

Новости часа: столичные энергетики обновляют кабельные линии на дне Москвы-реки

Москвичи засняли деревья, усыпанные грибами

В Москве установлен температурный рекорд

В Москве запустили сервис оповещения родных пациентов реанимации

Новости регионов: сильная метель частично парализовала Хабаровский край

Минздрав предложил использовать данные диспансеризации для медсправок водителей

В Москве сохраняется по-весеннему теплая погода. Днем, 30 января, воздух может прогреться до 8–9 градусов, но ощущаться будет на 2 градуса ниже из-за южного ветра скоростью до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление сегодня выше нормы – 751 миллиметров ртутного столба, геомагнитное поле остается спокойным. Несмотря на тепло, в городе облачно, однако синоптики не исключают появление солнца к выходным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика