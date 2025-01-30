Синоптики сообщили о пике аномального потепления в Москве

В Москве сохраняется по-весеннему теплая погода. Днем, 30 января, воздух может прогреться до 8–9 градусов, но ощущаться будет на 2 градуса ниже из-за южного ветра скоростью до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление сегодня выше нормы – 751 миллиметров ртутного столба, геомагнитное поле остается спокойным. Несмотря на тепло, в городе облачно, однако синоптики не исключают появление солнца к выходным.

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