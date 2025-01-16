Диетолог Пичугина рекомендовала скачивать приложения для подсчета калорий

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Современные технологии позволяют упростить процесс подсчета калорий и делают его простым и удобным, рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина. Ее слова приводит "Радио 1".

Специалист назвала подсчет калорий важным инструментом заботы о своем здоровье и контроля над весом. Однако многие отказываются от него в связи с необходимостью вести дневник питания и производить различные вычисления.

Диетолог рекомендовала пользоваться специальными приложениями для смартфонов или скачивать компьютерные программы, которые помогают следить за количеством калорий. Она напомнила, что к настоящему времени были разработаны программы, автоматически считающие калории, если указать съеденный продукт, выбрав его из встроенной базы данных или отсканировав штрихкод.

Вместе с тем диетолог посоветовала готовить еду дома, поскольку таким образом подсчитать калораж будет существенно проще. При этом самостоятельное приготовление пищи позволяет держать под контролем и качество продуктов, и размер порции.

Пичугина также напомнила, что уменьшение количества употребленных калорий не будет равноценно "автоматическому" улучшению здоровья. В данном случае важно соблюдать в рационе правильное соотношение белков, жиров и углеводов, а также следить за тем, чтобы организм получал все необходимые ему витамины и микроэлементы.

Помимо подсчета калорий, для борьбы с лишним весом каждому нужна своя индивидуальная диета, заявила ранее диетолог Елена Соломатина. В начале похудения она рекомендовала обратить внимание на классическую инструкцию здорового питания.

