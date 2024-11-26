Диетолог Соломатина: ожирение формируется в том числе из-за стресса

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Ожирение является комплексным заболеванием, которое формируется в том числе из-за стресса. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елену Соломатину.

"На это влияет множество факторов. Сахар, белая мука приносят удовольствие людям. Нехватка витамина D приводит к нервным заболеваниям, психическим и так далее. То есть это прямое влияние на любую систему. Недостаток кислорода, глюкозы потянет за собой хандру и прочее", – рассказала врач.

При этом Соломатина отметила, что для борьбы с лишним весом каждому нужна своя индивидуальная диета. Но для начала она посоветовала начать с классической инструкции здорового питания.

"У каждого человека свой организм, который подвержен определенным стрессам и заболеваниям. И для каждого своя диета. Но сначала нужно отточить болванку, основа здорового питания должна быть. Помимо правильного питания, нужно обращать внимание на осознанность, образованность – тут много всего", – объяснила специалист.

По ее словам, данная тема нуждается в системной просветительской работе, которая бы исключила любые неграмотные подходы.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина объяснила, как не набрать лишний вес зимой. По ее словам, контроль потребляемых калорий, физическая активность и достаточное количество сна помогут не набрать лишние килограммы.

