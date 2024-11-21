Диетолог Мухина дала советы, как не набрать лишний вес зимой

21 ноября, 08:30Общество
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Контроль потребляемых калорий, физическая активность и достаточное количество сна помогут не набрать за зиму лишний вес. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
Она отметила, что в холода многим хочется есть более калорийную пищу, но именно это может быть чревато набором веса. Поэтому количество еды нужно контролировать и не превышать индивидуальную норму.
К примеру, на завтрак можно есть творог, фрукты и яйца. Полезен будет и 30-граммовый кусочек сала: он содержит арахидоновую кислоту, которая укрепляет иммунитет.
"Чтобы на работе не было соблазна пообедать фастфудом, можно сварить дома грудку, стручковую фасоль, киноа и чуть-чуть риса. Все это скомпоновать на несколько дней, чтобы вопрос дневного рациона у вас был закрыт", – посоветовала Мухина.
Белковые продукты нужны в первую половину дня, поэтому на ужин есть их не рекомендуется. Вечером лучше отдать предпочтение фруктам, салатам, овощному рагу или супу. Можно даже ограничиться напитками – сделать смузи, выпить кефир.
В целом ежедневная норма потребления жидкости – 30 миллилитров на килограмм веса для женщин и 35 миллилитров для мужчин, уточнила Мухина.
Также зимой важно не забывать о физической активности.
"Зимние виды спорта тратят очень много калорий. Поэтому можно кататься на коньках, лыжах или посещать занятия в спортзале. Самое главное – регулярность. У вас должно быть два дня в неделю, когда вы занимаетесь спортом", – отметила эксперт.
Кроме того, повышенный аппетит вызывает недостаток сна, поэтому диетолог посоветовала спать 7–8 часов в сутки.
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