Диетолог Мухина дала советы, как не набрать лишний вес зимой

Фото: 123RF/demidoff

Контроль потребляемых калорий, физическая активность и достаточное количество сна помогут не набрать за зиму лишний вес. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она отметила, что в холода многим хочется есть более калорийную пищу, но именно это может быть чревато набором веса. Поэтому количество еды нужно контролировать и не превышать индивидуальную норму.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Рассчитать ее можно с помощью формулы основного обмена по возрасту и полу. Ее очень легко найти в интернете. И под эту калорийность составить себе рацион или использовать специальные умные приложения, которые считают калории.

К примеру, на завтрак можно есть творог, фрукты и яйца. Полезен будет и 30-граммовый кусочек сала: он содержит арахидоновую кислоту, которая укрепляет иммунитет.

"Чтобы на работе не было соблазна пообедать фастфудом, можно сварить дома грудку, стручковую фасоль, киноа и чуть-чуть риса. Все это скомпоновать на несколько дней, чтобы вопрос дневного рациона у вас был закрыт", – посоветовала Мухина.

Белковые продукты нужны в первую половину дня, поэтому на ужин есть их не рекомендуется. Вечером лучше отдать предпочтение фруктам, салатам, овощному рагу или супу. Можно даже ограничиться напитками – сделать смузи, выпить кефир.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Жидкость стимулирует обменные процессы, поэтому нужно обязательно пить воду. Желательно горячую (примерно 38 градусов). Она хорошо согревает и уменьшает аппетит.

В целом ежедневная норма потребления жидкости – 30 миллилитров на килограмм веса для женщин и 35 миллилитров для мужчин, уточнила Мухина.

Также зимой важно не забывать о физической активности.

"Зимние виды спорта тратят очень много калорий. Поэтому можно кататься на коньках, лыжах или посещать занятия в спортзале. Самое главное – регулярность. У вас должно быть два дня в неделю, когда вы занимаетесь спортом", – отметила эксперт.

Кроме того, повышенный аппетит вызывает недостаток сна, поэтому диетолог посоветовала спать 7–8 часов в сутки.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Плюс стараемся минимизировать стресс, например использовать медитации и хобби. Напряжение также способствует повышению аппетита.

Ранее врач-онколог Александр Серяков предупредил, что избыточный вес у мужчин среднего и пожилого возраста повышает риск развития рака на 50%. В частности, при ожирении возникает острый дефицит гормонов-защитников и создаются условия для повреждения слизистой кишечника и роста раковой опухоли.

