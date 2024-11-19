SCMP: японец 15 лет ел одно и то же от усталости принимать решения

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Японец Го Кита 15 лет ел рамен и орехи на завтрак, куриное филе на обед и жареную свинину с зеленой фасолью на ужин, потому что в 23 года понял, что устал от необходимости ежедневно принимать решения. Об этом сообщает South China Morning Post.

Кита устроился на новую работу 15 лет назад. Тогда он понял, что работа и повседневная жизнь вынуждают его принимать слишком много решений. Японец сократил свой рацион по примеру бейсболиста Ичиро Сузуки, который 7 лет подряд следовал строгому распорядку дня.

Теперь, помимо одних и тех же блюд, Кита регулярно принимает пищевые добавки, из которых получает недостающие питательные вещества. Кроме того, японец надевает одну и ту же одежду: рубашки и брюки одного стиля. В его гардеробе есть несколько пар одинаковых носков и нижнего белья. Все свои повседневные дела он выполняет в соответствии с четким графиком.

Кита заявил, что в условиях информационного изобилия человек в современном мире может принимать до 35 тысяч решений ежедневно, что может привести к усталости. Такое состояние может повлиять на способность человека рационально оценивать ситуацию, вызвать прокрастинацию и иррациональное поведение, считает он.

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