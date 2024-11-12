Премьер Японии Исиба уснул во время собственного переизбрания

Фото: nikkei.com

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба уснул во время собственного переизбрания на пост главы правительства, сообщило издание Nikkei.

По данным журналистов, в ходе первого голосования политик скрестил руки на груди, закрыл глаза и опустил голову.

Позже главный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси пояснил, что это произошло из-за того, что Исиба принимает лекарства от простуды. Это и могло вызвать сонливость.

Он также обратил внимание, что новоизбранный премьер не страдает от каких-либо серьезных проблем со здоровьем. Тем не менее ему пришлось вызывать врачей вечером 9 ноября.

Об избрании Исибы на должность стало известно 11 ноября. Политику удалось набрать более половины голосов депутатов во время голосования во втором туре в ключевой нижней палате парламента, которая обладает приоритетом при принятии решения по поводу назначения главы правительства. Так, его поддержал 221 парламентарий.

