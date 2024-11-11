Сигэру Исиба избран премьером Японии

Фото: ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON

Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Сигэру Исиба избран премьер-министром страны, передает ТАСС.

Политику удалось набрать более половины голосов депутатов во время голосования во втором туре в ключевой нижней палате парламента, которая обладает приоритетом при принятии решения по поводу назначения главы правительства.

Так, Исибу поддержал 221 парламентарий. В свою очередь, его соперник, председатель главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода заручился поддержкой 160 депутатов.

После объявления о победе Исибы ему предстоит в течение дня сформировать свое второе правительство после того, как 1 октября начала работать его администрация. Предполагается, что состав останется практически неизменным. Исключением станут должности министров, которым не удалось переизбраться в парламент в ходе выборов, прошедших в Японии 27 октября.

Уже известно, что министром юстиции станет Кэйсукэ Судзуки, а главой Минсельхоза – Таку Это. Вместе с тем прогнозируется, что пост министра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, который традиционно принадлежал представителю младшего партнера в коалиции партии "Комэйто", займет Хиромаса Накано.

Уже во второй половине дня состав нового правительства будет утвержден императором Нарухито.

Ранее Исиба заявлял, что кабмин Японии намерен сохранить курс на заключение мирного договора с Россией. При этом, по его словам, страна продолжит поддерживать Украину и санкции, действующие против российской стороны.

