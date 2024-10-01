Осужденный пожизненно актер драмы "Синг-Синг" оправдан спустя 26 лет

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Суд Нью-Йорка принял решение отменить приговор в отношении снявшегося в драме "Синг-Синг" актера Джона-Адриана "Джей Джея" Веласкеса. Он провел в тюрьме почти 24 года, передает издание The Guardian.

В 1998 году актер был приговорен к пожизненному сроку по делу о кончине бывшего полицейского в ходе вооруженного ограбления игорного притона. В сентябре 2021 года Веласкеса освободили из колонии, так как в деле были обнаружены новые ДНК-доказательства.

Будучи в тюрьме города Оссининг, который больше известен как "Синг-Синг", Веласкес принял участие в программе "Реабилитация через искусство". Его непростая история стала вдохновением для режиссера Грега Куидара, который снял фильм под названием "Синг-Синг". Кинокартина вышла на экраны в 2023 году. Веласкес был одним из нескольких бывших заключенных, участвовавших в проекте вместе с профессиональными актерами.

Уточняется, что Веласкес дважды ходатайствовал об отмене обвинительного заключения, в 2014 и 2018 годах, но окружная прокуратура отклоняла его запросы. В 2022 году расследование его дела все же было возобновлено.

Ранее в американском штате Оклахома оправдали мужчину, отсидевшего в тюрьме почти 50 лет. Данный случай стал самым продолжительным сроком тюремного заключения по ложному обвинению в США.