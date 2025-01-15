Присяга сотрудников следственного управления на транспорте состоялась в Музее Победы

В Музее Победы состоялась торжественная присяга сотрудников следственного управления на транспорте Следственного комитета России. На мероприятии присутствовали около 100 человек, в центре внимания были новобранцы, которым только предстоит приступить к службе.

Руководитель Западного МСУТ СК России генерал-майор юстиции Павел Выменец отметил, что молодые люди, желающие стать следователями, могут начать путь в качестве общественных помощников или поступить в ведомственные вузы. После успешного завершения первых испытаний новобранцы принимают присягу и приступают к службе с присвоением первичных званий.

Старший следователь Максим Устинов поделился своими эмоциями, назвав этот момент особенным. Он подчеркнул чувство гордости за родину и ответственности, которая возлагается на сотрудников.

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