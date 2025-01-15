К 80-летию Победы в России запустили новый телеканал "Патриот"

В России начал вещание новый телеканал "Патриот", приуроченный к году защитника Отечества и 80-летию Победы. Проект стал частью медиахолдинга "Цифровое телевидение".

Телеканал предлагает зрителям художественные фильмы и сериалы о России, ее культуре, традициях и достижениях. В библиотеке более тысячи часов контента: легендарные картины, такие как "Баллада о солдате", "Иваново детство", "Они сражались за Родину", а также новинки.

"Патриот" ориентирован как на взрослую аудиторию, так и на молодое поколение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.