Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 09:30

Транспорт

Новости регионов: в Магаданской области из-за морозов задерживают авиарейсы

Новости регионов: в Магаданской области из-за морозов задерживают авиарейсы

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 15 января

Дополнительные места для парковки самокатов появились в Москве по 90 адресам

Московский студент прошел все линии метро

Стали известны участники нового сезона столичного проекта "Музыка в метро"

Строительство нового вокзала Петровско-Разумовская завершается в Москве

Еще шесть поездов модели "Иволга 4.0" вышли на маршрут по МЦД-4

Новости часа: Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Авиакомпания China Southern приостановила прямые рейсы из Москвы в Пекин

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за метели

В Магаданской области из-за экстремально низких температур задерживают авиарейсы. Там в некоторых районах установились морозы до минус 50 градусов. Ранее по той же причине отменили занятия в школах. Спасатели порекомендовали жителям одеваться теплее и брать с собой горячее питье.

Пожарные тушат крупный пожар на авторынке в приморском городе Находка. Там загорелись шиномонтажная мастерская и кафе. Столб плотного черного дыма поднимается на десятки метров. По предварительной оценке, площадь пожара превышает 300 квадратных метров. Спасатели делают все, чтобы огонь не перекинулся на соседние строения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортобществопогодарегионыпроисшествияпожарвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика