Новости регионов: в Магаданской области из-за морозов задерживают авиарейсы

В Магаданской области из-за экстремально низких температур задерживают авиарейсы. Там в некоторых районах установились морозы до минус 50 градусов. Ранее по той же причине отменили занятия в школах. Спасатели порекомендовали жителям одеваться теплее и брать с собой горячее питье.

Пожарные тушат крупный пожар на авторынке в приморском городе Находка. Там загорелись шиномонтажная мастерская и кафе. Столб плотного черного дыма поднимается на десятки метров. По предварительной оценке, площадь пожара превышает 300 квадратных метров. Спасатели делают все, чтобы огонь не перекинулся на соседние строения.

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