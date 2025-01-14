Электробусы и трамваи с новогодними гирляндами будут курсировать по Москве до 1 марта

Фото: Агентство "Москва"/ Сергей Ведяшкин

Украшенные новогодними гирляндами электробусы и трамваи продолжат курсировать по Москве до 1 марта, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Каникулы завершились, но мы хотим продлить праздничное настроение нашим пассажирам. Поэтому транспорт с тематическим оформлением будет ходить на маршрутах до конца января, а электробусы и трамваи с гирляндами – до начала весны", – передает Дептранс слова вице-мэра.

За время новогодних праздников в столице подготовили более 35 новогодних мероприятий и раздали больше 20 тысяч подарков, напомнили в транспортном ведомстве. Вместе с тем рядом со станциями метро и в пешеходных зонах были установлены свыше 50 тематических инсталляций.

Помимо этого, бесплатный каток на Северном речном вокзале посетили более 6 тысяч человек. У горожан еще остается возможность побывать там до 2 марта, заключили в Дептрансе.

Ранее стало известно, что во время новогодних праздников москвичи пользовались электросудами на 85% чаще, чем в этот же период в прошлом году. В частности, жители и гости столицы воспользовались речным транспортом 35 тысяч раз.

Речной электротранспорт Москвы может продолжать ходить даже в зимний период за счет ледового класса. Так, внутри судов и на плавучих причалах сохраняется комфортная температура. Кроме того, на двух маршрутах москвичи и туристы могут встретить четыре празднично украшенных электросудна.