Дептранс: москвичи пользовались электросудами в праздники на 85% чаще, чем год назад

Фото: портал мэра и правтельства Москвы/Олег Сосницкий

Во время новогодних праздников москвичи пользовались электросудами на 85% чаще, чем в этот же период в прошлом году, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В частности, москвичи и гости столицы воспользовались речным транспортом 35 тысяч раз, уточнили представители ведомства.

Комментируя эту статистику, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в общей сложности с момента запуска электросуда совершили более 66 тысяч рейсов.

Речной электротранспорт Москвы может продолжать ходить даже в зимний период за счет ледового класса. Так, внутри судов и на плавучих причалах сохраняется комфортная температура. Кроме того, на двух маршрутах москвичи и туристы могут встретить четыре празднично украшенных электросудна.

По итогам 2024 года электрические суда, курсирующие по Москве-реке, прошли расстояние свыше 460 тысяч километров. Это расстояние эквивалентно 72 земным радиусам. При этом электросуда совершили 47 тысяч рейсов.