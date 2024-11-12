Столичный прокат "Велобайк" запустил сервис хранения велосипедов горожан зимой

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Столичный прокат "Велобайк" вновь запустил сервис для хранения и обслуживания велосипедов в зимний период, передает пресс-служба Дептранса.

Теперь горожане могут сдать свое транспортное средство на склад, где оно будет храниться до 30 апреля 2025 года. Помещение находится в центре Москвы, в нем поддерживают теплую температуру и чистоту. Еще склад оснащен надежной системой охраны.

Кроме того, при оформлении хранения горожане получают в подарок техническое обслуживание. Специалисты проверят состояние велосипеда, помоют его, смажут цепи и подкачают колеса.

Сдача транспорта проходит двумя способами в зависимости от выбранного тарифа. Так, москвичи могут сами отвезти велосипед на склад или же заказать водителя, который не только заберет его, но и доставит обратно.

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, пилотный проект сервиса запустили в предыдущее межсезонье и он показал свою актуальность.

Хранить велосипеды, а также самокаты можно и на бесплатных крытых парковках. Они расположены возле станций метро, МЦК и МЦД.

Весной в разных районах Москвы были созданы 10 крытых парковок. В общей сложности сейчас в городе их насчитывается 13. На каждой из них могут храниться более 50 велосипедов и самокатов. Там также ведется круглосуточное видеонаблюдение.