Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю отмечаемого 12 января в России Дня работника прокуратуры. Его текст опубликован на сайте Кремля.

"Сегодня прокуратура играет ключевую роль в защите прав и свобод наших граждан, основ конституционного строя, в развитии России как правового, демократического, социального государства", – заявил глава государства.

Он отметил, что профессионализм, объективность и широкие полномочия дают возможность прокурорам восстанавливать нарушенные права граждан, пресекать беззаконие, и тем самым укреплять веру в силу и справедливость государства.

Президент России призвал прокуроров уделять самое серьезное внимание вопросам обеспечения социальных гарантий участников специальной военной операции, а также членов их семей. Значимыми участками работы прокуратуры российский лидер назвал и противодействие терроризму и экстремизму, криминалу и коррупции, а также защиту экономических интересов страны и прав предпринимателей.

Путин заявил, что прокуратуре нужно уделить особое внимание решению проблем граждан в регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Кроме того, необходимо продолжать работу по интеграции новых регионов в единое правовое пространство России.

"Еще раз поздравляю вас с праздником. И хочу поблагодарить российских прокуроров, ветеранов ведомства за добросовестное отношение к выполнению своих обязанностей. Уверен, что прокурорский корпус России и впредь будет верно служить нашему народу, Отечеству и Закону", – резюмировал глава государства.

Ранее стало известно, что прокуратура России за пять лет добилась изъятия у коррупционеров имущества на общую сумму более 760 миллиардов рублей. Всего сотрудниками прокуратуры было предъявлено свыше 400 исков, в доход государства было взыскано более 11 тысяч объектов имущества коррупционеров.