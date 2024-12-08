08 декабря, 05:12Происшествия
Прокуратура РФ изъяла у коррупционеров имущество на 760 млрд рублей за пять лет
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Прокуратура России за пять лет добилась изъятия у коррупционеров имущества на общую сумму более 760 миллиардов рублей. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
По его словам, всего сотрудниками прокуратуры было предъявлено свыше 400 исков, в доход государства было взыскано более 11 тысяч объектов имущества коррупционеров.
Краснов отметил, что во всем этом и заключается "вся гниль и мерзость коррупционеров".
"Вместо строительства школ, покупки лекарств, помощи многодетным семьям – набивают свои бездонные карманы", – приводит ТАСС слова генпрокурора.
Железнодорожный районный суд Красноярска ранее арестовал на два месяца бывшего первого вице-мэра города Алексея Давыдова по делу о коррупции. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.
Кроме того, бывший первый заместитель председателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн признал свою вину по делу о взяточничестве.
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