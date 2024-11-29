29 ноября, 11:44Происшествия
Бывший зампред правительства Подмосковья Бронштейн признал вину по делу о взятке
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Бывший первый заместитель председателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн признал свою вину по делу о взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, имеющиеся в распоряжении агентства.
"Бронштейн И. М. полностью признал вину, что опровергает утверждения о возможности воспрепятствовать производству по делу", – говорится в документах.
Фигурант был арестован в сентябре текущего года Тверским судом столицы. По данным следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей, а также за общее покровительство.
Предполагаемым посредником оказался ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский. Против него также выдвинули обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").