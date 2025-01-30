Синоптик рассказал, ждать ли похолодания в Москве

В столице продолжает сохраняться аномально теплая погода. Вечером 30 января температура опустится с 8 до 5 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что пик потепления уже пройден, но впереди возможны кратковременные похолодания. По его словам, в ближайшие дни сохранятся облачная погода и высокая влажность, однако солнце может выглянуть в выходные.

Специалист также поделился предварительным прогнозом на весну – ожидается, что сезон начнется с температур, превышающих климатическую норму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.