Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 17:00

Общество

Синоптик рассказал, ждать ли похолодания в Москве

Синоптик рассказал, ждать ли похолодания в Москве

Новости часа: Собянин рассказал об обновлении линий на дне Москвы-реки

Москвич вышел на рыбалку, несмотря на теплую погоду и толщину льда Борисовских прудов

Температурный рекорд в 8,1 градуса зафиксирован в Москве 30 января

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 31 января

Новости регионов: в Оренбуржье из-за теплой зимы проснулись хомяки

Новобранцы Президентского полка приняли присягу в Кремле

Новости часа: Сергей Собянин утвердил выделение гранта Российскому научному фонду

В Москве установлен температурный рекорд 30 января

Синоптики сообщили о пике аномального потепления в Москве

В столице продолжает сохраняться аномально теплая погода. Вечером 30 января температура опустится с 8 до 5 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что пик потепления уже пройден, но впереди возможны кратковременные похолодания. По его словам, в ближайшие дни сохранятся облачная погода и высокая влажность, однако солнце может выглянуть в выходные.

Специалист также поделился предварительным прогнозом на весну – ожидается, что сезон начнется с температур, превышающих климатическую норму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоНаталия ШкодаРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика