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27 января, 06:57

Политика

Правительство одобрило идею не принимать в гражданство РФ при отказе от присяги

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство РФ поддержало проект, согласно которому иностранцы не смогут получить российское гражданство при отказе от присяги. Документ также предлагает снизить мнинимальный возраст принесения присяги с 18 до 14 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года. Изменения предполагается внести в закон "О гражданстве Российской Федерации". Авторы инициативы объяснили инициативу необходимостью повышения патриотизма и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законы страны.

На сегодняшний день, по закону, присягу обязаны приносить все вступающие в гражданство иностранцы, кроме несовершеннолетних и недееспособных. Решение о приеме в гражданство РФ вступает в силу со дня принесения человеком присяги. Однако она будет считаться недействительной, если присяга не была принесена в течение одного года.

Ранее в России ужесточили получение разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). Соответствующий закон вступил в силу с 25 января. К примеру, теперь для получения разрешения на РВП без учета квоты будет недостаточно только регистрации брака с российским гражданином, постоянно проживающим на территории РФ.

В начале февраля в РФ также вступит в силу приказ МВД, согласно которому иностранные граждане, дети которых будут признаны нежелательно пребывающими на территории России, получат такой же статус. Кроме того, признать пребывание в стране нежелательным можно будет в случае уклонения от выезда из нее по истечении допустимого срока или нарушения правил транзитного проезда.

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