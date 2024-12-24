Родители нежелательно пребывающих в РФ детей-иностранцев получат такой же статус

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Иностранные граждане, дети которых будут признаны нежелательно пребывающими на территории России, получат такой же статус, в соответствии с приказом МВД РФ. Он был опубликован на официальном портале правовой информации.

Он вступит в силу 5 февраля 2025 года. Закон предполагает, что пребывание иностранца в России может быть признано нежелательным при условии нарушения, допущенного при въезде в РФ. Также поводом для этого может стать отсутствие или утрата документов, которые подтверждают право пребывать или жить на территории страны.

Кроме того, признать пребывание в стране нежелательным можно будет в случае уклонения от выезда из нее по истечении допустимого срока или нарушения правил транзитного проезда.

Вместе с тем решение о нежелательности пребывания или проживания иностранца или лица без гражданства в России могут принять, если человек является причиной реальной угрозы обороноспособности или безопасности страны. Это также касается рисков для общественного порядка или здоровья граждан государства.

Кроме того, в число оснований для признания пребывания в стране нежелательным входят и случаи, когда иностранец несет угрозу для защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других граждан.

При этом все иностранцы, в отношении которых принято соответствующее решение, должны будут уехать из страны в указанный срок. Если же они этого не сделают, их депортируют.

Ранее кабмин РФ утвердил правила размещения в интернете сведений об иностранцах. Из документа следует, что они будут доступны в создаваемом реестре контролируемых лиц МВД. При этом доступ к информации о документе, удостоверяющем личность, будет скрыт от общего доступа.