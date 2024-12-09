Кабмин утвердил правила размещения в интернете сведений об иностранцах

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Кабмин РФ утвердил правила размещения в интернете сведений об иностранцах. Из подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным документа следует, что они будут доступны в создаваемом реестре контролируемых лиц МВД. Об этом пишет РИА Новости.

Так, изменения вступят в силу с 5 февраля 2025 года. В их рамках иностранцы будут внесены в соответствующий реестр, если находились в России без законных оснований либо не узаконили свое пребывание в стране.

Таким образом, в реестре будет содержаться следующая информация:



фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность.

При этом доступ к информации о документе, удостоверяющем личность, будет скрыт от общего доступа. Остальные же сведения о человеке, находящиеся в открытом доступе, будут опубликованы на сайте МВД в течение 24 часов с момента внесения в реестр. Такое же время понадобится для исключения человека из списка.

Причем граждане смогут самостоятельно отслеживать свое наличие или отсутствие в реестре через запрос оператору.

Между тем Россия может увеличить длительность пребывания иностранных туристов по электронной визе. Такие планы подтвердили в МИД РФ.

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе обратила внимание, что электронная виза существенно упрощает въезд в РФ. Она добавила, что туристический бизнес готов к развитию и мобильно формирует необходимый туристический продукт.