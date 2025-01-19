МВД: иностранные права получивших ВНЖ, РВП и гражданство РФ станут недействительными

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Иностранные водительские удостоверения тех, кто с 1 апреля 2025 года достигнет года с момента получения гражданства РФ, вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), станут недействительными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

В ведомстве объяснили, что данная норма была установлена положениями закона, вступившего в силу в апреле 2024 года.

"Такая норма установлена по истечении одного года с даты первого после получения иностранного водительского удостоверения въезда в РФ их владельца, являющегося гражданином нашей страны", – добавили в МВД.

Отмечается, что автомобилистам, которые будут управлять машиной с просроченными правами, по законам России будет грозить штраф до 15 тысяч рублей, а также отстранение от вождения авто до восстановления удостоверения.

Ранее в Госавтоинспекции рассказали, что водительские права, срок действия которых истекает в текущем году, автоматически продлят на три года. После продления водителям не нужно будет менять права или получать новые. Это касается тех, кто водит личный транспорт или занимается этим в рамках трудовой и предпринимательской деятельности.