Автоэксперт рассказал, как относится к ограничению возраста вождения

Автоэксперт Павел Федоров рассказал, как относится к ограничению возраста вождения. Комментарий специалист дал на фоне участившихся случаев аварий с людьми пожилого возраста. Например, в подмосковном Ступине легковушка вылетела с дороги. Оказалось, что управление потеряла женщина, которой 84 года. Похожий случай произошел недавно и в Москве, когда 92-летний водитель перевернулся на машине.

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