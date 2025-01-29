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29 января, 18:00

Транспорт

Автоэксперт рассказал, как относится к ограничению возраста вождения

Автоэксперт рассказал, как относится к ограничению возраста вождения

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Автоэксперт Павел Федоров рассказал, как относится к ограничению возраста вождения. Комментарий специалист дал на фоне участившихся случаев аварий с людьми пожилого возраста. Например, в подмосковном Ступине легковушка вылетела с дороги. Оказалось, что управление потеряла женщина, которой 84 года. Похожий случай произошел недавно и в Москве, когда 92-летний водитель перевернулся на машине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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