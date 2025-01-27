Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичные автобусы выйдут на пригородные маршруты в ближайшее Подмосковье в июле – декабре 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

По его словам, совместно с Минтрансом Московской области ведомство разработало план по передаче смежных транспортных маршрутов между городом и областью в ведение московского транспорта.

"Для этого потребуется выделить более 1,5 тысячи современных автобусов, которые оборудованы в соответствии со стандартами Москвы. Преимущественно будут использовать комфортные автобусы большого класса", – отметил вице-мэр.

Пилотной зоной станет северо-западное направление, где в начале второй половины 2025 года планируется перевести в московский транспорт более 20 маршрутов, обратил внимание Ликсутов.

Кроме того, в течение ближайших двух лет планируется изменить схему движения примерно 200 маршрутов. В настоящее время транспорт по этим направлениям следует от подмосковных станций до станций метро, расположенных в пределах МКАД.

В рамках реализации проектов в области будут организованы локальные мероприятия на транспортных маршрутах, что позволит сократить время в пути. Также будут созданы выделенные полосы и оборудованы пересадочные узлы.

Свободные у областных перевозчиков автобусы будут перенаправлены на усиление маршрутов, ведущих к железнодорожным станциям в Московской области.

Между тем в 2024 году в Москве появились новые маршруты, остановки и электробусы. Во всех округах столицы скорректировали 140 маршрутов. Благодаря этому транспорт стал ходить чаще и по более востребованным трассам. Кроме того, в городе запустили 13 новых магистральных маршрутов, которые проходят по главным улицам и связывают разные районы и округа.