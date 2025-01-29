29 января, 13:15Транспорт
Москва стала лидером по продаже электронных полисов ОСАГО в 2024 году
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.
В Москве было продано наибольшее количество электронных полисов ОСАГО в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков и Российском союзе автостраховщиков.
Между тем в Кузьминках построят дом по программе реновации площадью 24 тысячи квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.