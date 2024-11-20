"Московский патруль": в России могут ужесточить правила езды на самокате

В Минтрансе заявили о планах ужесточить правила для тех, кто ездит на самокатах. Нововведения могут вступить в силу уже в следующем сезоне.

Сейчас у самокатов уже есть номерные знаки, которые помогают выявлять нарушителей. Камеры ЦОДД с нейросетью автоматически фиксируют нарушения, и эта информация передается операторам проката. В ближайшем будущем наказывать электросамокатчиков, вероятно, станут так же, как и водителей авто.

Подробнее – в программе "Московский патруль".