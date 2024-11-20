20 ноября, 21:35Транспорт
"Московский патруль": в России могут ужесточить правила езды на самокате
В Минтрансе заявили о планах ужесточить правила для тех, кто ездит на самокатах. Нововведения могут вступить в силу уже в следующем сезоне.
Сейчас у самокатов уже есть номерные знаки, которые помогают выявлять нарушителей. Камеры ЦОДД с нейросетью автоматически фиксируют нарушения, и эта информация передается операторам проката. В ближайшем будущем наказывать электросамокатчиков, вероятно, станут так же, как и водителей авто.
Подробнее – в программе "Московский патруль".