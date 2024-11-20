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20 ноября, 21:35

Транспорт

"Московский патруль": в России могут ужесточить правила езды на самокате

"Московский патруль": в России могут ужесточить правила езды на самокате

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В Минтрансе заявили о планах ужесточить правила для тех, кто ездит на самокатах. Нововведения могут вступить в силу уже в следующем сезоне.

Сейчас у самокатов уже есть номерные знаки, которые помогают выявлять нарушителей. Камеры ЦОДД с нейросетью автоматически фиксируют нарушения, и эта информация передается операторам проката. В ближайшем будущем наказывать электросамокатчиков, вероятно, станут так же, как и водителей авто.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
транспортвидеоАлександр Астахов
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