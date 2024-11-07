Трамвай № 2 упростил путь из восточных районов Москвы до Курского вокзала

1,5 месяца назад в Москве заработал трамвайный маршрут № 2. Всего более 700 тысяч горожан получили комфортный и современный городской транспорт. Кроме того, он позволил более чем 300 тысяч жителей восточных районов города добираться до Курского вокзала без пересадок.

Кроме того, маршрут № 2 связывает более 200 социальных объектов, в том числе школы, больницы, торговые центры и другие значимые для москвичей места. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.