Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 23:45

Транспорт

Почти 600 тысяч поездок совершили москвичи на велосипедах городского проката

Почти 600 тысяч поездок совершили москвичи на велосипедах городского проката

"Мой район. Новости": новую трамвайную линию построят в Москве

Новости часа: ЦОДД рекомендует водителям не выезжать на улицы Москвы на летней резине

Сезон проката велосипедов завершается в Москве 31 октября

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

Москвичи совершили почти 600 тысяч поездок на станционных велосипедах в 2024 году

"Мой район. Новости": динамический тариф на парковку в центре Москвы заработает с 1 ноября

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог у станции метро "Саларьево"

"Мой район. Новости": новая навигация появилась в метро Москвы

Почти 600 тысяч поездок совершили москвичи на велосипедах городского проката. 31 октября сезон завершается. По данным департамента транспорта, более 80% поездок были совершены на электровелосипедах улучшенной версии 2.0, которые останутся доступными в ноябре.

Директор центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова рассказала, что для повышения безопасности на велодорожках устанавливаются специальные светофоры и знаки, а также отделяется инфраструктура от трафика.

Жители города активно пользуются услугами велопроката, отмечая его удобство и доступность, делая акцент на том, что аренда велосипеда позволяет им исследовать центр города и парковые зоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕкатерина КузнеченковаКсения Поликарпова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика