Почти 600 тысяч поездок совершили москвичи на велосипедах городского проката. 31 октября сезон завершается. По данным департамента транспорта, более 80% поездок были совершены на электровелосипедах улучшенной версии 2.0, которые останутся доступными в ноябре.

Директор центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова рассказала, что для повышения безопасности на велодорожках устанавливаются специальные светофоры и знаки, а также отделяется инфраструктура от трафика.

Жители города активно пользуются услугами велопроката, отмечая его удобство и доступность, делая акцент на том, что аренда велосипеда позволяет им исследовать центр города и парковые зоны.

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