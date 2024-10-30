30 октября, 23:45Транспорт
Почти 600 тысяч поездок совершили москвичи на велосипедах городского проката
Почти 600 тысяч поездок совершили москвичи на велосипедах городского проката. 31 октября сезон завершается. По данным департамента транспорта, более 80% поездок были совершены на электровелосипедах улучшенной версии 2.0, которые останутся доступными в ноябре.
Директор центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова рассказала, что для повышения безопасности на велодорожках устанавливаются специальные светофоры и знаки, а также отделяется инфраструктура от трафика.
Жители города активно пользуются услугами велопроката, отмечая его удобство и доступность, делая акцент на том, что аренда велосипеда позволяет им исследовать центр города и парковые зоны.
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