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26 октября, 06:15

Транспорт

В Москве изменятся 7 автобусных и электробусных маршрутов

В Москве изменятся 7 автобусных и электробусных маршрутов

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С 26 октября в столице изменятся семь автобусных и электробусных маршрутов. Транспорт будет ходить регулярнее, подъезжать ближе к социальным объектам, а также станциям метро и МЦД.

Измененные маршруты охватят 15 районов в шести округах Москвы. Это улучшит связь новых жилых комплексов и социальных объектов. А у жителей появится удобный и комфортный транспорт рядом с домом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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