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25 октября, 21:35

Транспорт

"Безопасный город": камеры выявили 17,6 млн нарушений скоростного режима на дорогах Москвы

"Безопасный город": камеры выявили 17,6 млн нарушений скоростного режима на дорогах Москвы

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Камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) зафиксировали в Москве 17,6 миллиона случаев несоблюдения скорости с начала 2024 года. Это более 1 штрафа на каждого москвича.

Также среди самых частных нарушений, которые зафиксировали камеры, встречается пересечение сплошной линии разметки, нарушение требований дорожных знаков и движение по полосе городского транспорта. Кроме того, количество случаев нарушений водителем правил пользования телефоном, правил применения ремней безопасности пассажирами и самим водителем, а также правил езды без фар составляет 3,6 миллиона.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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транспортвидеоАлександр Астахов
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