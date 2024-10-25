"Безопасный город": камеры выявили 17,6 млн нарушений скоростного режима на дорогах Москвы

Камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) зафиксировали в Москве 17,6 миллиона случаев несоблюдения скорости с начала 2024 года. Это более 1 штрафа на каждого москвича.

Также среди самых частных нарушений, которые зафиксировали камеры, встречается пересечение сплошной линии разметки, нарушение требований дорожных знаков и движение по полосе городского транспорта. Кроме того, количество случаев нарушений водителем правил пользования телефоном, правил применения ремней безопасности пассажирами и самим водителем, а также правил езды без фар составляет 3,6 миллиона.

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