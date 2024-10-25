Заморозки ожидаются в Москве в ночь на 26 октября

Заморозки ожидаются в Москве в ночь на субботу, 26 октября. Синоптики сообщают, что после долгого аномального тепла погода приближается к климатической норме. По ночам температура будет опускаться ниже нуля, однако днем воздух продолжит прогреваться: в выходные и на следующей неделе ожидается до 8 градусов. Климатическая зима придет в этом году гораздо позже обычного – не раньше декабря.

Автомобилистов призывают быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также сменить летнюю резину на зимнюю при среднесуточной температуре 5–7 градусов. Автоэксперты рекомендуют не откладывать процедуру, чтобы избежать очередей. Мотоциклистам же советуют завершить сезон, так как дороги стали скользкими из-за холодов, мокрого асфальта и опавшей листвы.

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