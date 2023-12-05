Вице-спикер МГД Орлов: локальные решения в сфере дорожной безопасности Москвы эффективны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва развивает дорожную сеть, опираясь на лучшие технологии и подходы, при этом локальные решения в сфере безопасности могут иметь высокую эффективность. Об этом рассказал вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов, передает Агентство "Москва".

Он отметил, что транспортная инфраструктура крупного города является важным стратегическим объектом, а внедряемые технологии и решения должны улучшать работу системы и безопасность всех участников.

Депутат напомнил, что ранее Сергей Собянин рассказал о таких решениях на МКАД. Там переразметили дорогу, а на многих участках появился дополнительный ряд, полосы торможения и разгона. Из-за этого выезды и съезды стали быстрее, удобнее и безопаснее.

Орлов отметил, что благодаря этому на нескольких участках пропускная способность выросла до 15%.

Он также добавил, что технологические решения в сфере безопасности корректируют дорожную обстановку. Например, камеры видеофиксации нарушений влияют на соблюдение ПДД, а камеры видеоаналитики обеспечивают общий мониторинг на столичных дорогах.

"Внедрены высокотехнологичные решения – например, данные об опасных ситуациях передаются в ЦОДД моментально, работает также система оповещения о ДТП без пострадавших. Это те компоненты, которые позволяют обеспечивать рост безопасности, работать над снижением аварийности в условиях мегаполиса", – подчеркнул депутат.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнял, что в столице по итогам 10 месяцев в 2023 году на 17% уменьшилось число ДТП с участием автобусов коммерческих перевозчиков.

По словам Собянина, столица занимает лидирующую позицию в России по уровню безопасности дорожного движения. Градоначальник указывал, что во многом это заслуга системы фотовидеофиксации, которая начала свою работу в 2012 году. С тех пор число погибших в ДТП на 100 тысяч населения уменьшилось в 3 раза, а число угонов сократилось в 14 раз.

Мелких аварий на МКАД стало меньше на 15% за 2023 год