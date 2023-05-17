Собянин назвал Москву лидером в РФ по уровню безопасности дорожного движения

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что Москва является лидирующим регионом в Российской Федерации по уровню безопасности дорожного движения.



"Во многом это заслуга самой развитой и современной в России системы фотовидеофиксации ЦОДД", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник подчеркнул, что в систему входят 3,8 тысячи комплексов, включая стационарные, передвижные и мобильные камеры. Благодаря всем этим комплексам снижается количество ДТП, нарушений ПДД, число угонов. Также это помогает сохранить жизни граждан.

Система фотовидеофиксации начала работать в 2012 году. С этого момента число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения сократилось в 3 раза. В то же время в 14 раз меньше стали угонять машины.

Собянин добавил, что камеры работают в непрерывном режиме. Они способны распознавать более 70 миллионов проездов транспортных средств за сутки.

Мэр рассказал, что нейронные сети включили в систему в 2018 году. Эта система способна обрабатывать все изображения, на которые фиксируются признаки нарушений, однако итоговое решение о штрафе принимают специалисты. В наибольших количествах случаев камеры устанавливают в аварийных местах.

"Так, с 2015 года комплексы установили в 531 точке концентрации ДТП. В результате в 87% мест аварии перестали происходить", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут новый законопроект об установлении ответственности за опасное вождение.

Аналогичная инициатива была предложена правительством в 2017 году. Однако ее отклонили во втором чтении, которое состоялось в апреле этого года. Теперь ЛДПР планирует внести новый законопроект о наказании за опасное вождение.

