В Госдуму внесут новый законопроект об ответственности за опасное вождение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Госдуму внесут новый законопроект об установлении ответственности за опасное вождение. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Аналогичная инициатива была предложена правительством в 2017 году. Однако ее отклонили во втором чтении, которое состоялось в апреле этого года. Теперь ЛДПР планирует внести новый законопроект о наказании за опасное вождение.

"После отклонения правительственного "барьера" для внесения нового законопроекта появляются четкие правовые основания", – написал депутат.

В ПДД есть понятие "опасное вождение", но наказание за него не предусмотрено, отметил Нилов. Инициатива ЛДПР предложит привлечение водителей к ответственности на основании судебного решения.

Ранее сообщалось, что водители устроили дрифт на дорогах Москвы. Очевидцы сняли видео, как автомобилисты устроили заносы на оживленных улицах.

Зимой в Железнодорожном автолюбитель также устроил дрифт на проезжей части прямо в потоке машин. При этом ему удалось избежать столкновения.



