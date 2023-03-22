Автоэксперт рассказал, какого навыка не хватает начинающим водителям

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Начинающим водителям недостает контроля над маневрами. Подобные умения позволят мгновенно реагировать на внезапные препятствия на дороге. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

"Начинающим водителям порекомендовал бы пройти дополнительное обучение в школе активного вождения, не люблю говорить "экстремального вождения". Вас не готовят в раллисты, вас научат уверенно владеть машиной, чувствовать ее до последней косточки", – заявил он, сообщает News.ru.

Хайцеэр добавил, что большинство водителей не понимают, что контролируемая езда позволяет придерживаться той скорости, благодаря которой можно совершить маневр.

Он советует всем ученикам автошколы, которые только прошли обучение, взять дополнительные уроки по вождению, чтобы впоследствии не оплачивать ремонт своего или чужого автомобиля.

Ранее сообщалось, что сервис "Яндекс Погода" запустил новый прогноз "На дороге", который подскажет автомобилистам, когда менять резину и мыть машину. В прогнозах будут учитываться не только погодные условия, но и состояние дорожного покрытия, трафик движения.



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