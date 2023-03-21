Автомобилистам подскажут, когда нужно менять резину и мыть машину

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Сервис "Яндекс Погода" запустил новый прогноз "На дороге", который подскажет автомобилистам, когда менять резину и мыть машину.

Теперь водители заранее будут знать о том, какая видимость на дороге, и с какой силой дует ветер. Они также будут предупреждены о гололедице, снегопаде и дожде. В новом прогнозе учитывается состояние дорожного покрытия и трафик движения, рассказали в пресс-службе "Яндекс Погоды".

С помощью специальных подсказок автомобилисты также смогут принять решение о том, стоит ли им пораньше выйти из дома, чтобы расчистить машину от снега.

Руководитель "Яндекс Погоды" Александр Ганьшин объяснил, что новые прогнозы создают для удобства пользователей.

"Мы стремимся делать не просто точные, но и полезные прогнозы. Например, отдельным категориям наших пользователей нужны определенные критерии прогнозов – как для хобби, так и для повседневной жизни. Поэтому мы запустили прогноз для автолюбителей", – отметил он.

Получить информацию о погоде можно также через приложение "Яндекс" с голосовым помощником Алисой или на компьютере, попросив ее об этом.

Ранее автоэксперт Антон Трошанов предупредил водителей об опасности солнечных лучей весной. По его словам, из-за ослепительного солнца число ДТП на дорогах может увеличиться. В случае ослепления солнечными лучами водителю необходимо притормозить и не совершать резких маневров.



Эксперты сообщили, когда стоит поменять резину на автомобиле

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