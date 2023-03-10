Автоэксперт предупредил водителей об опасности ярких солнечных лучей весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автоэксперт Антон Трошанов предупредил водителей об опасности ярких солнечных лучей весной, которые могут ослепить человека за рулем. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По его словам, из-за яркого солнца количество аварий на дорогах может увеличиться.

"Риск ослепления водителя ярким весенним солнцем непосредственно влияет на безопасность дорожного движения. Мы все понимаем, что водитель должен контролировать пространство перед собой, и солнце тут может помешать", – объяснил Трошанов.

Эксперт рассказал, как действовать при ослеплении солнечными лучами во время автомобильного движения. Он подчеркнул, что не стоит совершать резкие маневры или экстренно тормозить, поскольку это создает риск столкновения с другими машинами. Водитель должен начать постепенно сбрасывать скорость до полной остановки. Для этого лучше всего воспользоваться краем проезжей части.

"Если вас ослепило солнце, когда вы смотрели прямо, то нужно перевести взгляд и посмотреть на край дорожного полотна через правую или левую часть лобового стекла", – порекомендовал Трошанов.

Кроме того, он отметил, что такой способ подойдет и в ситуации, когда водителя ослепил свет фар встречного автомобиля.

Ранее мастер-приемщик одного из техцентров Сергей Шабунин рассказал о том, что с наступлением весны автомобиль должен пройти через комплекс проверок, чтобы в дальнейшем транспорт не страдал от коррозии, поломок в системе кондиционирования и мотора.

Он посоветовал начать с проверки ходовой части машины – чаще всего зимой выходят из строя сайлентблоки. Кроме того, эксперт подчеркнул, что антифриз должен быть в идеальном состоянии, так как он помогает мотору не перегреваться во время потепления на улице.



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