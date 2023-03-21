Загруженность столичных дорог может достичь 9 баллов вечером 21 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей предупредили, что загруженность дорог в городе может достичь 9 баллов вечером во вторник, 21 марта. Об этом столичный Дептранс сообщает в своем официальном телеграм-канале.

"Вечером ожидаем 9 баллов. Сложно будет в центральной части города, на Бульварном кольце, на Садовом кольце, ТТК", – говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что автомобильное движение в центре будет сильно затруднено с 14:00 до 19:00. Жителей и гостей столицы призвали по возможности пользоваться общественным транспортом или отложить поездку на более позднее время.

В настоящее время трафик в Москве оценили в 6 баллов. Заторы образовались на:

Москворецкой набережной;

улице Маши Порываевой;

улице Тверской;

Кутузовском проспекте.

Автомобилистов попросили заблаговременно продумать свой маршрут, не превышать скорость и соблюдать дистанцию с другими машинами. Водители должны быть внимательны, не следует отвлекаться за рулем на мобильные устройства, напомнили в Дептрансе.

Ранее стало известно, что на нескольких участках в Северном и Юго-Восточном административных округах столицы будет временно ограничено движение в связи с работами по строительству объектов метрополитена и устройством инженерных сетей.

Так, с 20 марта по 29 апреля будет перекрыт проезд по одной или двум полосам в районе станции метро "Верхние Лихоборы".



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