08:11Транспорт
Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД изменится в ночь на 25 марта
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД, в том числе на центральном участке МЦД-2, изменится с 21:00 24 марта до 05:00 25 марта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
График будет изменен из-за подготовки к открытию МЦД-4. Запланированы вечерние и ночные работы по реконструкции инфраструктуры центрального участка МЦД-2.
Интервалы движения будут увеличены до получаса на Рижском направлении. Некоторые поезда отменят, другими можно будет воспользоваться, чтобы проследовать от и до станций Стрешнево и Красный Балтиец.
На участке Гражданская – Площадь трех вокзалов не будет движения в оба направления. Будут закрыты станции:
- Гражданская;
- Дмитровская;
- Марьина Роща;
- Рижская;
- Площадь трех вокзалов.
На Курском направлении интервалы движения составят 20 минут. Поезда будут доезжать только до Курского вокзала.
Пассажиры всегда могут узнать актуальное расписание на сайте перевозчика или через приложения:
- "Метро Москвы";
- "Московский транспорт";
- "Расписание и билеты ЦППК".
Ранее сообщалось, что реверсивное движение поездов на участке Ермакова Роща – Савеловская завершится в апреле – июне этого года. Сейчас там идет реконструкция в рамках проекта МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", а также строятся дополнительные главные пути для МЦД-4 "Киевско-Горьковский".
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