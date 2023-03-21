Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД изменится в ночь на 25 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД, в том числе на центральном участке МЦД-2, изменится с 21:00 24 марта до 05:00 25 марта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

График будет изменен из-за подготовки к открытию МЦД-4. Запланированы вечерние и ночные работы по реконструкции инфраструктуры центрального участка МЦД-2.

Интервалы движения будут увеличены до получаса на Рижском направлении. Некоторые поезда отменят, другими можно будет воспользоваться, чтобы проследовать от и до станций Стрешнево и Красный Балтиец.

На участке Гражданская – Площадь трех вокзалов не будет движения в оба направления. Будут закрыты станции:

Гражданская;

Дмитровская;

Марьина Роща;

Рижская;

Площадь трех вокзалов.

На Курском направлении интервалы движения составят 20 минут. Поезда будут доезжать только до Курского вокзала.

Пассажиры всегда могут узнать актуальное расписание на сайте перевозчика или через приложения:

"Метро Москвы";

"Московский транспорт";

"Расписание и билеты ЦППК".

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Ранее сообщалось , что реверсивное движение поездов на участке Ермакова Роща – Савеловская завершится в апреле – июне этого года. Сейчас там идет реконструкция в рамках проекта МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", а также строятся дополнительные главные пути для МЦД-4 "Киевско-Горьковский".

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