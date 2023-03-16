"Дачные" поезда начнут курсировать на МЖД в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Дачные" поезда начнут курсировать на Московской железной дороге (МЖД) с 26 марта, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Это традиционно происходит в последнее воскресенье марта в связи с началом дачного сезона и соответствующим повышением спроса на поездки", – отметили в сообщении.

ЦППК совместно с МЖД традиционно назначит дополнительные поезда на самые востребованные направления. Всего будет добавлено 17 электричек. Кроме того, у 8 электропоездов скорректируют маршрут курсирования, а 12 электричек изменят периодичность курсирования.

На Павелецком направлении изменится маршрут курсирования четырех поездов:

поезд № 6991 Москва – Яганово с отправлением в 07:10 с Павелецкого вокзала будет следовать вместо поезда № 6391 Москва – Михнево;

поезд № 6182 Кашира – Москва с отправлением в 10:30 будет курсировать вместо поезда № 6392 Михнево – Москва;

поезд № 6181 Москва – Кашира с отправлением в 08:05 с Павелецкого вокзала будет следовать вместо поезда № 6683 Москва – Домодедово;

поезд № 6992 Яганово – Москва с отправлением в 10:00 будет курсировать вместо поезда № 6682 Домодедово – Москва.

№ 6904 сообщением Яганово – Михнево будет курсировать по рабочим дням;

вместо электропоезда № 6873/6973 Бекасово-1 – Яганово по выходным дням будет курсировать № 6875/6975 Бекасово-1 – Михнево.

№ 6993 Москва – Яганово с отправлением в 16:05;

№ 6994 Яганово – Москва с отправлением в 19:01;

№ 6393 Москва – Михнево с отправлением в 16:55;

№ 6394 Михнево – Москва с отправлением в 18:44.

Савеловском направлении

№ 6354 Москва – Савелово с отправлением в 15:34;

№ 6363 Савелово – Москва с отправлением в 11:55.

Киевском направлении МЖД

№ 6536 Апрелевка – Москва;

№ 6590 Апрелевка – Москва;

№ 6715 Москва – Солнечная;

№ 6716 Солнечная – Москва.

Отмечается, что изменится периодичность следования двух поездов и маршрут одного электропоезда:Также на Павелецком направлении назначены четыре поезда выходного дня:Наназначены два поезда выходного дня:Наизменится периодичность следования пяти электропоездов. По рабочим дням будут следовать следующие поезда:Электричка № 6518 Апрелевка – Москва будет курсировать ежедневно.

Кроме того, назначены три поезда выходного дня:

№ 6491 Москва – Кресты с отправлением в 11:46;

№ 6492 Кресты – Москва с отправлением в 15:09;

№ 6384 Малоярославец – Москва с отправлением в 16:15.

На Киевском направлении изменится следование поезда. Так, вместо электрички № 6483 сообщением Москва – Нара будет курсировать № 6383 сообщением Москва – Малоярославец.

На Казанском направлении назначили семь дополнительных поездов:

№ 7193 Куровская – Москва с отправлением в 07:15;

№ 7194 Москва – Шатура по субботам с отправлением в 09:10 с Казанского вокзала;

№ 6365 Егорьевск – Воскресенск с отправлением в 17:26;

№ 6366 Воскресенск – Егорьевск по воскресеньям с отправлением в 16:44;

№ 6758 Москва – Шиферная с отправлением в 07:12;

№ 6759 Шиферная – Москва по выходным с отправлением в 10:44;

№ 7051 Рязань-2 – Москва по воскресеньям с 23 апреля с отправлением в 15:45.

вместо поезда № 6018 Рыбное – Рязань-1 по выходным дням будет курсировать поезд № 6016 Голутвин – Рязань-1 с отправлением в 12:38;

вместо поезда № 6009 Рязань-1 – Рыбное по выходным дням будет курсировать поезд № 6007 Рязань-1 – Голутвин с отправлением в 09:07.

На этом направлении будет скорректирован маршрут следования и периодичность курсирования двух поездов:Кроме этого, изменится периодичность курсирования двух поездов: № 6507 платформа Ипподром – Москва и № 6556 Москва – платформа Ипподром будут следовать каждый день.

На Горьковской направлении назначили один дополнительный поезд: № 7084 Москва – Владимир по субботам с 22 апреля с отправлением в 09:35. Также изменится периодичность следования электропоезда № 7117 Железнодорожная – Москва с отправлением в 08:54. Ранее эта электричка ходила по будним дням, теперь она будет курсировать каждый день, кроме воскресенья, с 22 апреля.

В пресс-службе ЦППК отметили, что пассажиры могут ознакомиться с актуальным расписанием поездов на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что в апреле – июне 2023 года завершится реверсивное движение поездов на участке Ермакова Роща – Савеловская. Реконструкция отрезка ведется в рамках проекта МЦД-1 "Белорусско-Савеловский". Строятся дополнительные главные пути для дальнейшего запуска маршрута МЦД-4 "Киевско-Горьковский".

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