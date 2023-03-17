В Москве временно ограничат движение на нескольких улицах ЮВАО и САО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На нескольких участках в Северном и Юго-Восточном административных округах столицы будет временно ограничено движение в связи с работами по строительству объектов метрополитена и устройством инженерных сетей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С 20 марта по 29 апреля будет перекрыт проезд по одной или двум полосам в районе станции метро "Верхние Лихоборы" на следующих участках:

Дмитровское шоссе (в сторону области), в районе дома № 73, строения 1, – с 20 марта по 29 апреля круглосуточно, будут закрыты две полосы;

Бескудниковский бульвар, в районе дома № 2, корпуса 1, – с 20 марта по 3 апреля в период с 01:30 до 05:30, будет частично закрыта одна полоса;

участок в районе дома № 64, корпуса 6, по Дмитровскому шоссе – с 3 по 18 апреля в период с 01:30 до 05:30;

улица Дубнинская, в районе дома № 60, строения 8, по Дмитровскому шоссе – с 18 по 27 апреля в период с 01:30 до 05:30, будет закрыта одна из трех полос.

Верхний Золоторожский переулок, в районе дома № 8, от 2 до 1 корпуса по Таможенному проезду – с 20 марта по 5 апреля круглосуточно;

Верхний Золоторожский переулок, в районе дома № 8, корпуса 1, по Таможенному проезду – с 6 до 21 апреля круглосуточно, будет закрыта одна полоса;

Таможенный проезд, от дома № 1/9 по Таможенному проезду до дома № 9, строения 8, по улице Волочаевской – с 22 апреля по 23 мая круглосуточно;

Таможенный проезд, в районе дома № 8 по улице Золоторожский Вал – с 24 мая до 24 июня круглосуточно, будет закрыта одна полоса;

улица Золоторожский Вал, в районе дома № 11, строения 20, – с 25 июня до 10 июля круглосуточно, будет закрыта одна полоса.

Ограничения с 20 марта по 10 июля планируются на следующих участках в Лефортове:Водителей просят заранее планировать свой маршрут и быть внимательными на дорогах.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство моста через реку Пехорку в Москве планируют завершить в сентябре 2023 года. Уточнялось, что объект строят без перекрытия движения по мосту Зенинского шоссе, который располагается под возводимым мостом.

До этого стало известно, что строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Полбина до Курьяновского бульвара выполнено на 87%. В данный момент специалисты ведут работы по переустройству инженерных коммуникаций.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!