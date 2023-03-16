Строительство моста через реку Пехорку завершится в сентябре 2023 года – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство моста через реку Пехорку в Москве планируют завершить в сентябре 2023 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В сентябре прошлого года началось строительство моста через реку Пехорку протяженностью 360 метров. На сегодня готовность объекта составляет почти 40%. Открыть сооружение планируется до конца 2023 года", – сказал он.

Проектом также предусмотрено строительство 1,1 километра прилегающих дорог. Объект строят без перекрытия движения по мосту Зенинского шоссе, который располагается под возводимым мостом.

Руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что мост строят при помощи укрупнительной сборки металлоконструкций без надвижки, после чего будет замкнута монолитная плита проезжей части на каждом направлении и выполнены необходимые элементы обустройства.

Благодаря возведению объекта улучшится транспортная доступность для жителей Косино-Ухтомского и Некрасовки, а также снизится нагрузка с радиальных направлений, Новосовихинского шоссе и Лермонтовского проспекта.

"Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил нам задачу обеспечить выход Северо-Восточной хорды на строящуюся магистраль Москва – Нижний Новгород – Казань в 2024 году, но мы приложим все усилия, чтобы проект был завершен раньше намеченных сроков", – сообщил Загрутдинов.

До этого Бочкарев сообщил о 35-процентной готовности автомобильного моста через реку Битцу на юге Москвы. Длина моста составит 109 метров, а ширина – 40 метров. Всего на нем будут предусмотрены восемь полос для движения транспорта – по четыре в каждую сторону.

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