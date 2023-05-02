Почти 30% россиян не хотят получать водительские права

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Аналитикам удалось узнать, что 29% россиян не хотят получать водительские права. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберАвто".

Эксперты изучили респондентов и выяснили, сколько из них уже имеют водительское удостоверение, а сколько только планируют отправиться на обучение в автошколы.

Отмечается, что водительские права получили 59% граждан страны, 5% россиян хотят сдать экзамены и получить права в ближайший год, а 13% думают о получении документа, но пока что не посещали заведения для обучения и не предпринимали активных действий в этом плане.

При этом 29% респондентов заявляли, что не хотят получать водительские права, из которых 38% отметили, что не видят смысла в получении прав из-за отсутствия автомобиля, а 24% опрошенных сказали, что не хотят садиться за руль,.

Про ограничения, не позволяющие получить водительские права, рассказали 17% россиян, 15% опрошенных объяснили отсутствие документа нехваткой времени на обучение и прохождение врачей, указано в исследовании.

Пользуются автомобилями друзей, близких людей и родственников 13% опрошенных. Они отметили, что чувствуют себя комфортно без личного автомобиля и их всегда могут подвезти члены семьи.

В опросе приняли участие более 5 тысяч россиян старше 18 лет.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявлял, что срок действия истекших в 2022-м или истекающих в 2023 году водительских удостоверений граждан РФ продлили на три года.

Позже в ведомстве отметили, что более 1,6 миллиона водителей воспользовались возможностью не менять права в 2022 году. Так с апреля по декабрь прошлого года в России заменили 1,4 миллиона водительских удостоверений, не учитывая выданных взамен утраченных и похищенных.



Срок действия истекающих в 2023 году водительских прав автоматически продлили на три года