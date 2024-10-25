Расписание поездов на МЦД-1 изменится 26–27 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Расписание поездов на МЦД-1 изменится с 19:00 до 07:30 26–27 октября в связи со строительными работами, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, от станции Савеловской до Бескудникова поезда в обе стороны будут следовать по одному пути. При этом на Савеловском направлении частично увеличатся интервалы движения: после 19:00 – до 15 минут, после 23:00 – до одного часа, а утром до 07:30 – до 30 минут.

Часть составов дальнего пригорода проследует от и до Лобни и Бескудникова. В свою очередь, на Белорусском направлении интервалы будут увеличены до 40 минут после 22:00 и до получаса – утром до 07:30.



Некоторые электрички со стороны Одинцова проследуют от и до Белорусского вокзала, еще часть вагонов проедут Беговую, Тестовскую, Сетунь и Немчиновку без остановки в вечернее время.

Помимо этого, под корректировку подпали и поезда "Аэроэкспресс" в утреннее и вечернее время. Для поездок в аэропорт Шереметьево можно также воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" № 1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D).

Ранее москвичей предупредили и об изменениях в графике движения составов на МЦД-3 с 26 октября по 24 ноября. Причинами станут работы по развитию инфраструктуры станции Раменское и капитальный ремонт третьего пути на станции Люберцы-1.

Так, на Казанском направлении отменена часть экспрессов Москва – Раменское, интервалы движения в течение дня периодически будут увеличиваться до 15 минут, а после 23:00 – до 30 минут. Также на направлении из столицы поезда дальнего пригорода проследуют на маршруте Ипподром без остановки.

Кроме того, часть поездов из Москвы не будут останавливаться на участке от станции Панки до Есенинской, а некоторые поезда будут следовать по укороченным маршрутам от и до станций Панки и Быково.