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29 октября, 18:15

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"Мой район. Новости": многоуровневый парк построят на Шелепихинской набережной в Москве

"Мой район. Новости": многоуровневый парк построят на Шелепихинской набережной в Москве

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В Москве преобразится еще одно пространство для прогулок у воды. На Шелепихинской набережной активно ведутся работы по обустройству многоуровневого парка. В нем появятся комфортные зоны отдыха, а также детские и спортивные площадки. Реконструкция этого участка позволит соединить Карамышевскую и Краснопресненскую набережные.

За 13 лет в столице привели в порядок 50 набережных. На них строят новые причалы, а пустующие и заброшенные участки преображают в парковые зоны и пространства для отдыха.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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