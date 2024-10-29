29 октября, 18:15Город
"Мой район. Новости": многоуровневый парк построят на Шелепихинской набережной в Москве
В Москве преобразится еще одно пространство для прогулок у воды. На Шелепихинской набережной активно ведутся работы по обустройству многоуровневого парка. В нем появятся комфортные зоны отдыха, а также детские и спортивные площадки. Реконструкция этого участка позволит соединить Карамышевскую и Краснопресненскую набережные.
За 13 лет в столице привели в порядок 50 набережных. На них строят новые причалы, а пустующие и заброшенные участки преображают в парковые зоны и пространства для отдыха.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".